Поліцейські показали, як рятували дитину під час російського авіаудару по Херсону

фото: Херсонська обласна прокуратура

Поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних, які надавали допомогу цивільним людям після авіаудару по Херсону, який росіяни здійснили вранці 7 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Патрульної поліції України.

У поліції нагадали, що під час атаки постраждали два десятки людей, зокрема маленька дитина.

"КАБи прилетіли поряд із багатоповерхівкою, в якій мешкає малюк з родиною. Вибуховою хвилею потрощило вікна та двері. Уламками скла травмували й хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Домедичну допомогу маленькому хлопчикові надали інспектори Кирило Козловський, Віталій Кривошей та Каріне Варданян.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня росіяни скинули на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби. Внаслідок атаки постраждали 20 людей. Через авіаудари РФ пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, два дитячі садки та школа, два приватних будинки, а також автомобілі.