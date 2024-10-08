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08 жовтня 2024, 00:10

Росіяни вдарили ракетами по цивільному судну та портовій інфраструктурі Одеси: є жертва та поранені

08 жовтня 2024, 00:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 7 жовтня російська армія знову атакувала Одещину балістичними ракетами. Окупанти пошкодили іноземне цивільне судно. Одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він розповів, що ціллю РФ стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою окупанти влучили у цивільне судно "OPTIMA” під прапором Палау.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого", – йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

Начальник Одеської ОВА наголосив, що російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору.

"За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян", – додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 жовтня, російські окупанти атакували Одесу балістикою. Під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух.

Раніше повідомлялося, що вночі 6 жовтня російська армія атакували Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Окупанти пошкодили цивільне судно, в Одесі постраждала людина.

Одеса порт корабель ракетний удар загиблий постраждалі зерновий коридор Кіпер Олег Олександрович
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