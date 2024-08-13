Україна повернула з окупації на Херсонщині ще трьох дітей

фото ілюстраційне: Save Ukraine

На підконтрольну територію України вдалося повернули ще трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій Херсонщині

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зокрема, з окупації вивезли трьох хлопчиків, віком від 13 до 18 років. Двоє з них є сиротами.

Прокудін зазначив, що зараз діти в безпеці і отримує необхідну допомогу. Він зазначив, що в окупації дітей змушували відвідувати російську школу, відзначати російські свята та тиснули щодо отримання російських документів.

Він додав, що поверненням дітей займався Офіс омбудсмена.

Нагадаємо, нещодавно також із тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще вісьмох дітей.