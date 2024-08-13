Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 4 і поранили ще 4 цивільних

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Протягом минулої доби під ударом опинилися чотири населені пункти: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ та село Богоявленка.

Загалом російські загарбники пошкодили 22 цивільних об’єкти: 16 житлових будинків, навчальний заклад, гуртожиток, цех, автомобіль, ЛЕП.

"Українськ росіяни накрили з артилерії – вбили двох людей, ще одну поранили. Зруйновано 2 багатоквартирних будинки", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу в Костянтинівці загинула цивільна особа, ще одна людина травмувалася. Пошкоджено сім приватних будинків, цех, автомобіль і лінії електромереж.

З артилерії окупанти вдарили по Торецьку. Через обстріл загинула людина, двоє поранені.

Сім приватних будинків, навчальний заклад та гуртожиток окупанти пошкодили у Богоявленці.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, з 12 серпня на частині території Донеччини почала діяти подовжена комендантська година — з 17:00 до 09:00. Вона встановлена у містах: Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.