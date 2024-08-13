Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 4 і поранили ще 4 цивільних
Минулої доби російська армія 2609 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок масованих обстрілів четверо мирних мешканців загинули, ще четверо цивільних отримали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Протягом минулої доби під ударом опинилися чотири населені пункти: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ та село Богоявленка.
Загалом російські загарбники пошкодили 22 цивільних об’єкти: 16 житлових будинків, навчальний заклад, гуртожиток, цех, автомобіль, ЛЕП.
"Українськ росіяни накрили з артилерії – вбили двох людей, ще одну поранили. Зруйновано 2 багатоквартирних будинки", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого обстрілу в Костянтинівці загинула цивільна особа, ще одна людина травмувалася. Пошкоджено сім приватних будинків, цех, автомобіль і лінії електромереж.
З артилерії окупанти вдарили по Торецьку. Через обстріл загинула людина, двоє поранені.
Сім приватних будинків, навчальний заклад та гуртожиток окупанти пошкодили у Богоявленці.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, з 12 серпня на частині території Донеччини почала діяти подовжена комендантська година — з 17:00 до 09:00. Вона встановлена у містах: Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.