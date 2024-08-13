Обстріли Харківщини: поліцейські показали наслідки російських атак

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Минулої доби, 12 серпня, російські загарбники били по населених пунктах Богодухівського та Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок атак постраждали семеро людей, серед яких чотири дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

Вдень росіяни здійснили масований обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Внаслідок влучань ворожих боєприпасів пошкоджені та зруйновані щонайменше 25 приватних домоволодінь, господарчі споруди. Також горіла хвойна підстилка.

"За медичною допомогою звернулись сім людей, з них чотири дитини", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки FPV-дроном у місті Вовчанськ поранення дістав цивільний чоловік.

По селу Піски-Радьківські окупанти вдарили з РСЗВ. Через обстріл загорілася лісова підстилка.

Зранку 13 серпня військові РФ завдали удари з РСЗВ "Ураган" по селищу Золочів. Пошкоджені два приватних будинки, лінії електромереж.

Нагадаємо, минулої доби російська армія 2609 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок масованих обстрілів четверо мирних мешканців загинули, ще четверо цивільних отримали поранення.