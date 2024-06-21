Окупанти атакували передмістя Херсона: поранені двоє цивільних

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Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, у момент атаки російських окупантів цивільні перебували в будинку.

"У 25-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Чоловік 52 років отримав уламкові поранення. Потерпілим надана медична допомога. Від госпіталізації вони відмовились", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 21 червня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Загарбники поцілили по інфраструктурі міста. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Раніше повідомлялося, що впродовж 20 червня російська армія вдарила по 15 населених пунктах Херсонської області. Через російські удари одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.