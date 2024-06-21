Росіяни накрив вогнем 15 населених пунктів Херсонщини: є загиблий та поранений
Впродовж 20 червня російська армія вдарила по 15 населених пунктах Херсонської області
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та місто Херсон.
Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків.
Через російські удари одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.
Також очільник ОВА повідомив, що в ніч на 21 червня сили протиповітряної оборони знищили над територією області керовану авіаційну ракету.
Нагадаємо, впродовж 20 червня окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.