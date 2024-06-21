Росіяни накрив вогнем 15 населених пунктів Херсонщини: є загиблий та поранений

Відключення електроенергії знову внесло корективи у життя українців. Звісно, усе це підштовхнуло населення до пошуку варіантів, як покращити побутові умови під час відсутності світла. Хтось купує гене...

Життя зі світлом: скільки потрібно викласти за генератор, павербанк та зарядну станцію

07 червня 2024

Як привести росію до тями і чому присутність Байдена необов'язкова. Політолог Ігор Рейтерович – про Саміт миру в Швейцарії

Напередодні першого Саміту миру в Швейцарії (15-16 червня) політолог Ігор Рейтерович розповів в інтерв’ю RegioNews, чого очікувати Україні від цього міжнародного заходу, коли на нього зможуть запросит...