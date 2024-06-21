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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Окупанти продовжували бити по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок", – йдеться у повідомленні.

Російські загарбники застосували важку артилерію та дрони-камікадзе.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 20 червня протиповітряна оборона України знищила в небі над Дніпропетровщиною крилаті російські ракети. Військові показали уламки збитих ворожих ракет.