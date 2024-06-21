Росіяни скинули на Селидове авіабомбу: двоє загиблих, є поранені
У пʼятницю, 21 червня, о 9:25 російські військові вдарили по місту Селидове на Донеччині авіабомбою "УМПБ Д-30СН"
Про це повідомляє пресслужба Селидівської МВА, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще троє отримали поранення.
У місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки та автомобіль.
Нагадаємо, вночі 21 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири керовані ракети Х-59/Х-69, запущені літаками тактичної авіації РФ.
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