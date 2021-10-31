Під час довиборів в Раду на Херсонщині чоловік порвав бюлетень і кинув до скрині

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На виборчій дільниці №650602 у Новій Каховці виборець кабінці порвав бюлетень на чотири частини і кинув до виборчої скрині

Про це пише RegioNews з посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".

Спостерігачі "ОПОРИ" звернулись до правоохоронних органів. Відповідно до статті 212-23 Кодексу України про адміністративні порушення пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку волевиявлення жителів виборчого округу №184 поліцейські Херсонщини зареєстрували 8 інформацій про порушення виборчого законодавства.