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31 жовтня 2021, 20:00 14

У поліції Херсонщини розповіли про порушення в день виборів

31 жовтня 2021, 20:00 14
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з відкритих джерел
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З початку волевиявлення жителів виборчого округу №184 поліцейські Херсонщини зареєстрували 8 інформацій про порушення виборчого законодавства

Як пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Херсонщини до підрозділів поліції Каховського та Бериславського районів надійшло 8 повідомлень про можливі порушення під час виборчого процесу.

Зокрема, зареєструвано повідомлення про незаконну агітацію, фотографування бюлетня, видачу бюлетня без оригіналу паспорту та вкидування в урну однією особою двох бланків бюлетнів. Наразі вказані інформації ретельно перевіряються.

Нагадаємо, що поліція Харківщини розпочала кримінальне провадження за фактом заповнення порожнього протоколу про підсумки голосування на виборах мера Харкова на одній з дільничних виборчих комісій

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