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31 октября 2021, 21:08 123

Во время довыборов в Раду на Херсонщине мужчина порвал бюллетень и бросил в урну

31 октября 2021, 21:08 123
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Фото из открытых источников
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На избирательном участке №650602 в Новой Каховке в кабинке избиратель порвал бюллетень на четыре части и бросил в избирательную урну

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".

Наблюдатели "ОПОРЫ" обратились в правоохранительные органы. В соответствии со статьей 212-23 кодекса Украины об административных нарушениях повреждения, сокрытия, уничтожения своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее стало известно, что с начала волеизъявления жителей избирательного округа №184 полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 информаций о нарушениях избирательного законодательства.

выборы ОПОРА Херсонская область

 
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