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31 жовтня 2021, 19:32 28

Поліція відкрила справу через підписання порожнього протоколу на виборах у Харкові

31 жовтня 2021, 19:32 28
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Поліція відкрила кримінальне провадження через підписання порожнього протоколу на виборчій дільниці у Київському районі Харкова

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції, члени дільничної виборчої комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Поліцейські провели огляд місця події. Заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На кожному з них вгорі було написано "зразок". Вказані примірники вилучені під час проведення огляду та поміщені до паперового пакету, який опечатано з підписами учасників слідчої дії.

За даним фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нагадаємо, що кандидат у мери Харкова Дмитро Маринін повідомив, що штаб в.о. мера міста Ігоря Терехова має намір в останні години до закриття дільниць зробити масові вкидання бюлетенів.

"Мені стало відомо, що штаб Терехова сильно занервував через те, що у них не виходить, як треба відпрацювати "сітку". Мабуть, все вкрали. Потрібних голосів не вистачає, і все може посипатися. Тому в терміновому порядку було ухвалено рішення в останні години до закриття дільниць зробити масові вкидання бюлетенів", - написав Маринін на своїй сторінці в Facebook.

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