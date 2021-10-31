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31 октября 2021, 20:00 12

В полиции Херсонщины рассказали о нарушениях в день выборов

31 октября 2021, 20:00 12
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из открытых источников
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С начала волеизъявления жителей избирательного округа №184 полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 информаций о нарушениях избирательного законодательства

Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Херсонщины в подразделения полиции Каховского и Бериславского районов поступило 8 сообщений о возможных нарушениях во время избирательного процесса.

В частности, зарегистрированы сообщения о незаконной агитации, фотографирование бюллетеня, выдачу бюллетеня без оригинала паспорта и вброс в урну одним лицом двух бланков бюллетеней. Сейчас указанные информации тщательно проверяются.

Напомним, что полиция Харьковщины начала уголовное производство по факту заполнение пустого протокола об итогах голосования на выборах мэра Харькова на одной из участковых избирательных комиссий

выборы депутат Херсон протокол бюллетень

 
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