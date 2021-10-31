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31 жовтня 2021, 19:12 119

У Херсоні чоловік погрожував ножем продавчині магазину

31 жовтня 2021, 19:12 119
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В одному з магазинів у Херсоні чоловік з ножем взяв у заручники продавчиню. Його вже затримали

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Це сталося в суботу, 30 жовтня, близько 6 ранку на території мікрорайону Таврійський.

Близько 05:50 працівниця кафе за допомогою тривожної кнопки викликала наряд поліції охорони, оскільки в приміщення увійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати повернення ніби-то неповернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд УПО, правопорушник забіг до приміщення магазину, розташованого поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця і приставив до горла ніж. Під час переговорів злочинцеві дали можливість разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські роззброїли його і затримали.

Нападником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель. Внаслідок його дій ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 15 жовтня у центрі Києва біля одного з барів сталася бійка, в результаті якої один з учасників відкрив стрілянину. Постраждала одна людина.

поліція Херсон Заручники

 
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