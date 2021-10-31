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31 октября 2021, 19:12 116

В Херсоне мужчина угрожал ножом продавщице магазина

31 октября 2021, 19:12 116
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В одном из магазинов в Херсоне мужчина с ножом взял в заложники продавщицу. Его уже задержали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Это произошло в субботу, 30 октября, около 6 утра на территории микрорайона Таврический.

Около 05:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны, поскольку в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, начал требовать возврата денег.

Когда на место вызова подъехал наряд УПО, преступник забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские разоружили его и задержали.

Нападавшим оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. В результате его действий никто не пострадал.

Напомним, что 15 октября в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек.

полиция Херсон Заложники

 
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