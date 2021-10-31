На Херсонщині зафіксували відсутність скриньок на виборчих дільницях

Фото: oporaua.org

Під час проведення довиборів у Раду на 184 окрузі у Херсонській області зафіксовано відсутність скриньок на виборчих дільницях та неналежне матеріальне забезпечення

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ОПОРИ.

Округ №184: Спостерігачі ОПОРИ фіксують неналежне забезпечення виборчих дільниць та відсутність скриньок", - йдеться у повідомленні.

Так, на дільниці №650121 наявні лише одна стаціонарна та одна переносна скринька, а на виборчій дільниці № 650294, наявно 2 великі та 2 малі скриньки при необхідних 4 великих та 2 малих.

Також на дільниці №650299 не вистачає двох стаціонарних скриньок. Схожі проблеми зафіксували й на дільницях №650030 та №650614.

Нагадаємо, сьогодні, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м. Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

Крім того, відповідно до постанов ЦВК на території 21 регіону держави відбудуться проміжні та повторні вибори депутатів місцевих рад, позачергові вибори сільських, селищних міських голів.