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31 жовтня 2021, 10:52 18

На Херсонщині зафіксували відсутність скриньок на виборчих дільницях

31 жовтня 2021, 10:52 18
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Фото: oporaua.org
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Під час проведення довиборів у Раду на 184 окрузі у Херсонській області зафіксовано відсутність скриньок на виборчих дільницях та неналежне матеріальне забезпечення

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ОПОРИ.

Округ №184: Спостерігачі ОПОРИ фіксують неналежне забезпечення виборчих дільниць та відсутність скриньок", - йдеться у повідомленні.

Так, на дільниці №650121 наявні лише одна стаціонарна та одна переносна скринька, а на виборчій дільниці № 650294, наявно 2 великі та 2 малі скриньки при необхідних 4 великих та 2 малих.

Також на дільниці №650299 не вистачає двох стаціонарних скриньок. Схожі проблеми зафіксували й на дільницях №650030 та №650614.

Нагадаємо, сьогодні, відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м. Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.

Крім того, відповідно до постанов ЦВК на території 21 регіону держави відбудуться проміжні та повторні вибори депутатів місцевих рад, позачергові вибори сільських, селищних міських голів.

ОПОРА Херсонська область вибори Кандидат голосування

 
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