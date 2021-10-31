На Херсонщине зафиксировали отсутствие ящиков на избирательных участках

Фото: oporaua.org

Во время проведения довыборов в Раду на 184 округе в Херсонской области зафиксировано отсутствие ящиков на избирательных участках и ненадлежащее материальное обеспечение

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.

Округ №184: Наблюдатели ОПОРЫ фиксируют ненадлежащее обеспечение избирательных участков и отсутствие ящиков", - говорится в сообщении.

Так, на участке №650121 только один стационарный и один переносной ящик, а на избирательном участке № 650294, имеется 2 больших и 2 малых ящика при необходимых 4 больших и 2 малых.

Также на участке №650299 не хватает двух стационарных ящиков. Похожие проблемы зафиксировали и на участках №650030 и №650614.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.

Кроме того, в соответствии с постановлениями ЦИК на территории 21 региона государства состоятся промежуточные и повторные выборы депутатов местных советов, внеочередные выборы сельских, поселковых городских голов.