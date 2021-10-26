Проміжні вибори на Херсонщині: поліція зареєструвала 43 правопорушення

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Станом на 26 жовтня на одномандатному виборчому округу №184, що у Херсонській області, зафіксовано 43 випадки, пов'язані з можливим порушенням виборчого процесу

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Так, за вказаними фактами поліцейськими розпочато 9 кримінальних проваджень, а також складено 12 адміністративних протоколів.

Зокрема, у Бериславі працівники поліції зафіксували факт розвішування агітаційних матеріалів одного з кандидатів у депутати поряд із магазином на вулиці 1 Травня. За ці дії на 37-річного жителя Києва поліцейські склали протокол.

Також правоохоронці встановили, що з агітаційного намету одного з кандидатів розповсюджується друкована продукція, яка виготовлена з порушенням встановлених обмежень.

Раніше повідомлялося, на Херсонщині по округу №184 окружна виборча комісія утворила 188 дільничних комісій.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).