Промежуточные выборы на Херсонщине: полиция зарегистрировала 43 правонарушения

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По состоянию на 26 октября на одномандатном избирательном округе №184, что в Херсонской области, зафиксировано 43 случая, связанные с возможным нарушением избирательного процесса

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Так, по указанным фактам полицейскими начато 9 уголовных производств, а также составлено 12 административных протоколов.

В частности, в Бериславе сотрудники полиции зафиксировали факт развешивания агитационных материалов одного из кандидатов в депутаты рядом с магазином на улице 1 Мая. За эти действия на 37-летнего жителя Киева полицейские составили протокол.

Также правоохранители установили, что из агитационной палатки одного из кандидатов распространяется печатная продукция, которая изготовлена с нарушением установленных ограничений.

Ранее сообщалось, на Херсонщине по округу №184 окружная избирательная комиссия образовала 188 участковых комиссий.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).