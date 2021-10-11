У Херсоні школярів достроково відправили на канікули: названо причину

Херсонська міськрада

Початок осінніх канікул у школах Херсона перенесено з 1 листопада на 18 жовтня

Відповідне рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише Regionews з посиланням на пресслужбу міськради обласного центру

Під час засідання комісії ТЕБ та НС начальниця управління охорони здоров’я Херсонської міськради Світлана Межерицька сказала, що, тільки за вихідні у Херсоні зафіксовано 700 випадків захворювання на COVID-19. Залишається високим показник госпіталізації хворих.

У зв’язку з небезпечною епідемічною ситуацією в. о. заступника міського голови Сергій Циганок запропонував перенести осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня.

Пропозицію підтримали одноголосно, тож херсонські школярі відпочиватимуть у цьому навчальному році з 18 до 24 жовтня.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.