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11 октября 2021, 19:21 5

В Херсоне школьников досрочно отправили на каникулы: названа причина

11 октября 2021, 19:21 5
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Горсовет Херсона
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Начало осенних каникул в школах Херсона перенесено с 1 ноября на 18 октября

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу горсовета областного центра

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС начальница управления здравоохранения Херсонского горсовета Светлана Межерицкая сказала, что только за выходные в Херсоне зафиксировано 700 случаев заболевания на COVID-19. Остается высоким показатель госпитализации больных.

В связи с опасной эпидемической ситуацией и. о. заместителя городского головы Сергей Цыганок предложил перенести осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.

Предложение поддержали единогласно, поэтому херсонские школьники будут отдыхать в этом учебном году с 18 по 24 октября.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78

ГСЧС COVID-19 эпидемия Херсон каникулы

 
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