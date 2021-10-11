В Херсоне школьников досрочно отправили на каникулы: названа причина

Горсовет Херсона

Начало осенних каникул в школах Херсона перенесено с 1 ноября на 18 октября

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу горсовета областного центра

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС начальница управления здравоохранения Херсонского горсовета Светлана Межерицкая сказала, что только за выходные в Херсоне зафиксировано 700 случаев заболевания на COVID-19. Остается высоким показатель госпитализации больных.

В связи с опасной эпидемической ситуацией и. о. заместителя городского головы Сергей Цыганок предложил перенести осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.

Предложение поддержали единогласно, поэтому херсонские школьники будут отдыхать в этом учебном году с 18 по 24 октября.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 октября, в Украине обнаружили 8832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 863 детей, медработников - 78