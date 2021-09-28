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28 сентября 2021, 18:19 584

На Херсонщине водитель на фуре насмерть сбил военнослужащего

28 сентября 2021, 18:19 584
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Фото: Нацполиция
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В Херсонской области автомобиль смертельно травмировал велосипедиста, который оказался военнослужащим Вооруженных сил Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"ДТП произошло с понедельника 27 сентября на вторник 28 сентября. Информация о ДТП в "Единый центр 102" поступило от 21-летнего херсонца около 00:12. Мужчина сообщил, что на автодороге Голая Пристань – Скадовск неизвестным транспортным средством был смертельно травмирован велосипедист”, - говорится в сообщении.

По информации полиции, это ДТП произошло неподалеку от предприятия по обработке сельхозпродукции "Инагро”. На месте происшествия правоохранители установили, что пострадавшим велосипедистом является 21-летний местный житель, который проходил службу по контракту в Вооруженных силах.

Предварительно установлено, что транспортное средство, которое совершило наезд на военнослужащего, - это грузовой автомобиль европейского производства.

Велосипедист в результате полученных травм скончался. Сейчас водителя и грузовик, которым он управлял, ищут.

Напомним, что 27 сентября также в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовиков, которое произошло вблизи с. Широкое в Николаевской области, погибли четыре человека, еще семеро получили травмы.

Украина ДТП смерть военные Херсонская область

 
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