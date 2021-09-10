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10 вересня 2021, 11:33 8

Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків

10 вересня 2021, 11:33 8
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Фото: Рixabay
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Херсонську область атакує навала гусениць. Від шкідника потерпають дерева, які вже залишилися зовсім без листя

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зараз гусениці добираються вже до квітів. Це все сталося буквально за один-два тижні. Також вони підібралися до під'їздів будинків. Там вони падають на людей прямо зі стелі. Відчуття не дуже приємні, запевняють місцеві жителі. Зайти в будинок стає справжнім випробуванням.

"На голову, за комір, падають на волосся, як дощ", - розповів один з мешканців будинку.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що доглядати за деревами повинні власники ділянок. Обробляти їх бажано біопрепаратами. Але робити це зараз вже немає сенсу. Це треба робити на початку сезону.

Раніше ми писали, що на Буковині шершні на смерть закусали жінку.

Україна Херсон Херсонська область

 
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