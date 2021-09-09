На Буковині шершні на смерть закусали жінку
У Чернівецькій області після укусів шершнів померла 65-річна жінка
Про це пише RegioNews з посиланням на "Молодий Буковинець".
За інформацією видання, вчора в одному з сіл колишнього Сторожинецького району комахи напали на 65-річну жінку.
Медики, які прибули за викликом, констатували смерть буковинки.
Раніше від укусів шершнів на Харківщині у чоловіка зупинилося серце. Йому також було 65 років.
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