На Буковині шершні на смерть закусали жінку

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У Чернівецькій області після укусів шершнів померла 65-річна жінка

Про це пише RegioNews з посиланням на "Молодий Буковинець".

За інформацією видання, вчора в одному з сіл колишнього Сторожинецького району комахи напали на 65-річну жінку.

Медики, які прибули за викликом, констатували смерть буковинки.

Раніше від укусів шершнів на Харківщині у чоловіка зупинилося серце. Йому також було 65 років.