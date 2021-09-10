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Херсонщину атаковали гусеницы: уничтожили деревья и подобрались к домам
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10 сентября 2021, 11:33 18

Херсонщину атаковали гусеницы: уничтожили деревья и подобрались к домам

10 сентября 2021, 11:33 18
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Фото: Рixabay
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Херсонскую область атакует нашествие гусениц. От вредителя страдают деревья, которые уже остались совсем без листьев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Сейчас гусеницы добираются уже до цветов. Это все произошло буквально за одну-две недели. Также они подобрались к подъездам домов. Там они падают на людей прямо с потолка. Ощущения не очень приятные, уверяют местные жители. Зайти в дом становится настоящим испытанием.

"На голову, за шиворот падают на волосы, как дождь", - рассказал один из жильцов дома.

В Госпродпотребслужбе говорят, что ухаживать за деревьями должны владельцы участков. Обрабатывать их желательно биопрепаратами. Но делать сейчас это уже нет смысла. Это надо делать в начале сезона.

Ранее мы писали, что на Буковине шершни насмерть закусали женщину.

Украина Херсон Херсонская область

 
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