В озері на Херсонщині знайшли крокодила
У Херсонській області на Арабатській Стрілці рибалки знайшли півтораметрового крокодила. Коли його витягнули з води, він вже був мертвий
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".
Крокодила виявили у штучній водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру.
На місце події виїхала поліція, рятувальна служба та ветеринари.
Тварину за допомогою сіток витягла з води, але виявилось, що він вже мертвий.
Чому загинув крокодил - встановлять ветеринари. Ніхто не знає, як він туди потрапив та скільки пролежав у тій водоймі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Ковалівка під Полтавою у зоопарку пантера напала на ветеринара.
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