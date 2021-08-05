В озері на Херсонщині знайшли крокодила

Фото: Leon Pauleikhoff/Unsplash

У Херсонській області на Арабатській Стрілці рибалки знайшли півтораметрового крокодила. Коли його витягнули з води, він вже був мертвий

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Крокодила виявили у штучній водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру.

На місце події виїхала поліція, рятувальна служба та ветеринари.

Тварину за допомогою сіток витягла з води, але виявилось, що він вже мертвий.

Чому загинув крокодил - встановлять ветеринари. Ніхто не знає, як він туди потрапив та скільки пролежав у тій водоймі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Ковалівка під Полтавою у зоопарку пантера напала на ветеринара.