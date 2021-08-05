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05 серпня 2021, 20:42 4869

В озері на Херсонщині знайшли крокодила

05 серпня 2021, 20:42 4869
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Фото: Leon Pauleikhoff/Unsplash
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У Херсонській області на Арабатській Стрілці рибалки знайшли півтораметрового крокодила. Коли його витягнули з води, він вже був мертвий

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Крокодила виявили у штучній водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру.

На місце події виїхала поліція, рятувальна служба та ветеринари.

Тварину за допомогою сіток витягла з води, але виявилось, що він вже мертвий.

Чому загинув крокодил - встановлять ветеринари. Ніхто не знає, як він туди потрапив та скільки пролежав у тій водоймі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Ковалівка під Полтавою у зоопарку пантера напала на ветеринара.

тварини Херсонська область рятувальники ветерани Озеро

 
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