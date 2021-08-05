В озере на Херсонщине нашли крокодила

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В Херсонской области на Арабатской Стрелке рыбаки нашли полутораметрового крокодила. Когда его вытащили из воды, он уже был мертв

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Крокодила обнаружили в искусственном водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера.

На место происшествия выехала полиция, спасательная служба и ветеринары.

Животное с помощью сеток вытащила из воды, но оказалось, что он уже мертв.

Почему погиб крокодил - установят ветеринары. Никто не знает, как он туда попал и сколько пролежал в том водоеме", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Ковалевка под Полтавой в зоопарке пантера напала на ветеринара.