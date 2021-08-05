В озере на Херсонщине нашли крокодила
В Херсонской области на Арабатской Стрелке рыбаки нашли полутораметрового крокодила. Когда его вытащили из воды, он уже был мертв
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".
Крокодила обнаружили в искусственном водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера.
На место происшествия выехала полиция, спасательная служба и ветеринары.
Животное с помощью сеток вытащила из воды, но оказалось, что он уже мертв.
Почему погиб крокодил - установят ветеринары. Никто не знает, как он туда попал и сколько пролежал в том водоеме", - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Ковалевка под Полтавой в зоопарке пантера напала на ветеринара.
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