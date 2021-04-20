На Рівненщині п'яний водій збив пару на скутері: є загиблий
У селі Іванчі Вараського району Рівненської області 20 квітня нетверезий водій мікроавтобуса збив подружню пару, котра їхала на скутері.
Як повідомили в Нацполіції Рівненської області, від отриманих травм 51-річний чоловік помер на місці трагедії, пише RegioNews.
За даними поліції, 46-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic виїхав на смугу зустрічного руху. Там він збив чоловіка та жінку, котрі їхали на скутері. Від отриманих травм 51-річний чоловік помер на місці ДТП. Його 46-річну дружину госпіталізували в реанімацію.
У водія мікроавтобуса алкотестер показав 2,23 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали ймовірного винуватця смертельної ДТП. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК України. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
Нагадаємо, у Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто, внаслідок чого одна людина загинула.