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20 квітня 2021, 18:20 1408

На Рівненщині п'яний водій збив пару на скутері: є загиблий

20 квітня 2021, 18:20 1408
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Чоловік помер одразу, а його дружину госпіталізували
Чоловік помер одразу, а його дружину госпіталізували
Фото: Нацполіція
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У селі Іванчі Вараського району Рівненської області 20 квітня нетверезий водій мікроавтобуса збив подружню пару, котра їхала на скутері.

Як повідомили в Нацполіції Рівненської області, від отриманих травм 51-річний чоловік помер на місці трагедії, пише RegioNews.

За даними поліції, 46-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic виїхав на смугу зустрічного руху. Там він збив чоловіка та жінку, котрі їхали на скутері. Від отриманих травм 51-річний чоловік помер на місці ДТП. Його 46-річну дружину госпіталізували в реанімацію.

У водія мікроавтобуса алкотестер показав 2,23 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали ймовірного винуватця смертельної ДТП. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК України. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто, внаслідок чого одна людина загинула.

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