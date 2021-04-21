В Херсоне на переходе сбили ребенка
Мальчика с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали
Мальчика с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали
В Херсоне 21 апреля около 12:05 на проспекте Ушакова водитель сбил ребенка, который был на пешеходном переходе.
Как сообщили в ГУНП, с тяжелыми телесными повреждениями мальчика госпитализировали, пишет RegioNews.
28-летний водитель на перекрестке сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.
Водитель задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Ровенщине пьяный водитель сбил пару на скутере. Мужчина умер сразу, а его жену госпитализировали.
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