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21 апреля 2021, 16:59 22

В Херсоне на переходе сбили ребенка

21 апреля 2021, 16:59 22
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Мальчика с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали
Мальчика с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали
Фото: Нацполиция
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В Херсоне 21 апреля около 12:05 на проспекте Ушакова водитель сбил ребенка, который был на пешеходном переходе.

Как сообщили в ГУНП, с тяжелыми телесными повреждениями мальчика госпитализировали, пишет RegioNews.

28-летний водитель на перекрестке сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

Водитель задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Ровенщине пьяный водитель сбил пару на скутере. Мужчина умер сразу, а его жену госпитализировали.

Украина ДТП аварія Херсон авария

 
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