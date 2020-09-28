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28 сентября 2020, 14:43 5

В Херсоне прогнозируют два тура выборов мэра – РЕЙТИНГ

28 сентября 2020, 14:43 5
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Лидерами гонки пока что являются нардеп Игорь Колыхаев и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо
Лидерами гонки пока что являются нардеп Игорь Колыхаев и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо
Фото: Facebook
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Результаты социологических опросов свидетельствуют, что победитель выборной гонки на пост мэра Херсона определится во втором туре, поскольку ни один из кандидатов в первом туре не набирает 50% голосов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные компанией "РЕЙТИНГ", пишет RegioNews.

Среди кандидатов в мэры Херсона лидером является Игорь Колихаєв ("Нам здесь жить"): 31,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 23,2% готовы поддержать Владимира Сальдо (блок Сальдо), 13,4% - Юрия Кириллова (Слуга народа), 8,6% – Михаила Опанащенка (ОПЗЖ), по 5,3% – Ивана Глухова и Василия Федина, 3,3% – Николая Кононенко, Рейтинг других – ниже 3%. Не определились за кого будут голосовать около 13% опрошенных.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него И.Колыхаева и В.Сальдо победу одержал бы лидер партии "Нам здесь жить!" с результатом 57% против 34% (среди тех, кто намерен голосовать). В паре с Ю.Кирилловым, И.Колыхаев одержал бы победу с результатом – 59% против 25%.

Напомним, Черновцам также прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера здесь пока нет.

выборы рейтинг мэр Херсон голосование социология Кандидат
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