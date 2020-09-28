Стефанчук хоче знову засідання в онлайн-режимі: просить нардепів ухвалити законопроєкт

Мета законопроєкту — в критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу

Мета законопроєкту — в критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу

Офіс президента

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує розглянути найближчим часом законопроєкт про проведення пленарних засідань у режимі відеоконференцій.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я попросив би вас, з огляду на те, яка ситуація з коронавірусом і в країні, і в стінах Верховної Ради, все-таки переглянути можливість повернутися до розгляду законопроєкту №3250, який було внесено (до Верховної Ради, — ред.) одним із перших в Європі, але який, на превеликий жаль, так і залишився нерозглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", — сказав Стефанчук.

Він наголосив, що мета даного законопроєкту — в критичній ситуації зберегти можливість діяльності законодавчого органу.

Законопроєкт №3250 встановлює основи і порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради і парламентських комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.

Авторами законопроекту є перший віцеспікер і його брат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу").

Раніше повідомлялося, що Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів.