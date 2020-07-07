До п'яти років позбавлення волі засудили ексголову Херсонської ТЕЦ

Його звинуватили у нанесенні державі багатомільйонного збитку

Його звинуватили у нанесенні державі багатомільйонного збитку

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому керівнику ВАТ "Херсонська ТЕЦ" у справі про зловживання службовим становищем, яке заподіяло багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на САП.

Встановлено, що керівник підприємства зловживав службовим становищем і надав компанії "Квадро-Фінанс" 8,7 млн грн безпроцентної грошової допомоги.

Суд погодився з доводами прокурора САП і визнав колишнього керівника підприємства винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Також йому заборонили займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Крім того, за вироком суду колишній глава ТЕЦ повинен заплатити 17 тис. грн штрафу.

Вирок набирає законної чинності через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Раніше повідомлялося, що Ірина Венедіктова відзвітувала про 100 днів її перебування на посаді. За її словами, засуджені до обмеження або позбавлення волі тисячі осіб, а вироки щодо топ-корупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".