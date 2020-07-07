К пяти годам лишения свободы приговорили экс-главу Херсонской ТЭЦ

Его обвинили в нанесении многомиллионного ущерба государству

Его обвинили в нанесении многомиллионного ущерба государству

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Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшему руководителю ОАО "Херсонская ТЭЦ" по делу о злоупотреблении служебным положением, которое причинило многомиллионный ущерб государству.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на САП.

Установлено, что руководитель предприятия злоупотребил служебным положением и предоставил компании "Квадро-Финанс" 8,7 млн грн беспроцентного денежного пособия.

Суд согласился с доводами прокурора САП и признал бывшего руководителя предприятия виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также ему запретили занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течении трех лет.

Кроме того, по приговору суда бывший глава ТЭЦ должен заплатить 17 тыс. грн штрафа.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова отчиталась о 100 днях ее пребывания на должности. По ее словам, осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, а приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".