09:54  07 июля
Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам
12:14  07 июля
На Донбассе вновь открылся пункт пропуска: боевики начали пропускать людей
08:21  07 июля
Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 июля 2020, 12:44 10

К пяти годам лишения свободы приговорили экс-главу Херсонской ТЭЦ

07 июля 2020, 12:44 10
Читайте також українською мовою
Его обвинили в нанесении многомиллионного ущерба государству
Его обвинили в нанесении многомиллионного ущерба государству
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшему руководителю ОАО "Херсонская ТЭЦ" по делу о злоупотреблении служебным положением, которое причинило многомиллионный ущерб государству.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на САП.

Установлено, что руководитель предприятия злоупотребил служебным положением и предоставил компании "Квадро-Финанс" 8,7 млн грн беспроцентного денежного пособия.

Суд согласился с доводами прокурора САП и признал бывшего руководителя предприятия виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также ему запретили занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течении трех лет.

Кроме того, по приговору суда бывший глава ТЭЦ должен заплатить 17 тыс. грн штрафа.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова отчиталась о 100 днях ее пребывания на должности. По ее словам, осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, а приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".

суд САП прокуратура закон тюрьма
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »