В Новой Каховке вспышка пневмонии: в больницы обратились более 40 пациентов

В Новой Каховке, что на Херсонщине, зафиксирована вспышка пневмонии, каждый день госпитализируют от трех до десяти детей и взрослых

Фото: unsplash

В Новой Каховке, что на Херсонщине, зафиксирована вспышка пневмонии, каждый день госпитализируют от трех до десяти детей и взрослых

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