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25 марта 2020, 13:46 9

В Новой Каховке вспышка пневмонии: в больницы обратились более 40 пациентов

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25 марта 2020, 13:46 9
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В Новой Каховке, что на Херсонщине, зафиксирована вспышка пневмонии, каждый день госпитализируют от трех до десяти детей и взрослых
Фото: unsplash
В Новой Каховке, что на Херсонщине, зафиксирована вспышка пневмонии, каждый день госпитализируют от трех до десяти детей и взрослых

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Голос Украины.

Сообщается, что больные сами обращаются к своим семейным врачам, а тех, кто чувствует себя хуже, привозит "скорая".

По словам главного врача Новокаховской ЦГБ Игоря Гайдаманчука, никто из пациентов не умер, а многих после завершения курса уже даже выписали. Больных никто не проверял на коронавирус, ведь никакой тест-системы для быстрой диагностики на коронавирус в Новую Каховку до сих пор не поступило.

Кроме того, врач отметил, что пневмония у больных имеет преимущественно бактериальное происхождение.

Напомним, что в Николаеве за сутки организовали полноценный современный лабораторный центр, в котором можно проводить анализ на наличие/отсутствие коронавируса методом ПЦР.

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