В Новой Каховке вспышка пневмонии: в больницы обратились более 40 пациентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Голос Украины.
Сообщается, что больные сами обращаются к своим семейным врачам, а тех, кто чувствует себя хуже, привозит "скорая".
По словам главного врача Новокаховской ЦГБ Игоря Гайдаманчука, никто из пациентов не умер, а многих после завершения курса уже даже выписали. Больных никто не проверял на коронавирус, ведь никакой тест-системы для быстрой диагностики на коронавирус в Новую Каховку до сих пор не поступило.
Кроме того, врач отметил, что пневмония у больных имеет преимущественно бактериальное происхождение.
Напомним, что в Николаеве за сутки организовали полноценный современный лабораторный центр, в котором можно проводить анализ на наличие/отсутствие коронавируса методом ПЦР.
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