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19 марта 2020, 10:28 4

Короновирус: в Херсоне бригаду скорой отправили на карантин

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19 марта 2020, 10:28 4
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В Херсоне бригаду медработников "скорой", которые выезжали на вызов к больной семье, отправили на карантин
Фото: pexels
В Херсоне бригаду медработников "скорой", которые выезжали на вызов к больной семье, отправили на карантин

Об этом написал на своей странице в Facebook директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает RegioNews.

Сообщается, что вчера, 18 марта, в экстренную скорую помощ поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, что проживает в Херсоне.

"Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" уехала без средств повышенной защиты”, – рассказал Короленко.

Медиков пришлось отправить на карантине 14 дней.

Кроме того, в Херсонской области у семерых подозревают коронавирус

Напомним, что херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ.

Кроме того, городской совет выделит 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".

Так, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.

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