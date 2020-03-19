Короновирус: в Херсоне бригаду скорой отправили на карантин
Об этом написал на своей странице в Facebook директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает RegioNews.
Сообщается, что вчера, 18 марта, в экстренную скорую помощ поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, что проживает в Херсоне.
"Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" уехала без средств повышенной защиты”, – рассказал Короленко.
Медиков пришлось отправить на карантине 14 дней.
Кроме того, в Херсонской области у семерых подозревают коронавирус
Напомним, что херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ.
Кроме того, городской совет выделит 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Также сообщалось, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".
Так, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.
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