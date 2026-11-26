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В четверг, 26 ноября, российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову. В результате атаки погибла 86-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения и травмы

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По предварительной информации, в Киевском районе в результате попадания БпЛА загорелся частный дом. Там погибла 86-летняя женщина, ранен 75-летний мужчина.

Также пострадали шесть человек: мужчины 75 и 52 года, женщины 53 и 66 лет и 18-летняя девушка.

Кроме того, в результате ударов в Киевском районе повреждена жилая застройка и возникли пожары.

Еще одно попадание было зафиксировано в Слободском районе. Также из-за российских обстрелов загорелось здание в Салтовском районе.

На местах ударов работают экстренные службы.

Напомним, утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Новобаварском районе Харькова. Известно о двух погибших и трех пострадавших.

По данным ГСЧС, в городе в результате российских ударов беспилотниками повреждены жилые дома , больница, спортивное заведение, торговые объекты и автозаправочная станция.