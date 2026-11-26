Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові внаслідок російських ударів безпілотниками пошкоджено житлові будинки, лікарню, спортивний заклад, торговельні об'єкти та автозаправну станцію

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, у Новобаварському районі внаслідок удару виникла пожежа у квартирі 16-поверхового житлового будинку.

У Холодногірському районі міста зафіксували пошкодження будівлі лікарні, спортивного закладу, торговельних об’єктів, АЗС, приватних житлових будинків та автомобілів.

На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

Нагадаємо, зранку 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.