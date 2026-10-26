Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались Холодногорский и Новобаварский районы города. Россияне атакуют город в течение двух часов.

Соответствующие службы работают на местах и уточняют информацию о последствиях.

Напомним, днем 26 октября россияне атаковали беспилотником Павлоград в Днепропетровской области. Погиб один человек, еще семеро пострадали.