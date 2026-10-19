В Харькове за 100 тысяч продавали работу в ГСЧС
В Харькове разоблачили предпринимателя, который обещал трудоустройство в ГСЧС. Его "клиентом" был военнообязанный мужчина
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Предприниматель заверил "клиента", что имел необходимые связи, чтобы обеспечить ему трудоустройство в ряде спасателей. За свою "услугу" делец просил 100 тысяч гривен. Также он настаивал на скорейшей передаче денег, угрожал негативными последствиями в случае отказа.
Злоумышленник был задержан после получения денег. Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.
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