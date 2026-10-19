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19 жовтня 2026, 16:15

РФ ударила по мосту в Дніпрі

19 жовтня 2026, 16:15
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі зранку 19 жовтня пролунали вибухи. Тепер у місцевих каналах повідомляють про пошкодження моста

Про це повідомляють у моніторингових каналах, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки росіян постраждав Південний міст у Дніпрі. На фото можна побачити наслідки удару. Наразі рух мостом перекрили. Транспорт курсує зі змінами.

Нагадаємо, вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Повідомляли про удар по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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