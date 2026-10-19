РФ ударила по мосту в Дніпрі
У Дніпрі зранку 19 жовтня пролунали вибухи. Тепер у місцевих каналах повідомляють про пошкодження моста
Про це повідомляють у моніторингових каналах, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки росіян постраждав Південний міст у Дніпрі. На фото можна побачити наслідки удару. Наразі рух мостом перекрили. Транспорт курсує зі змінами.
Нагадаємо, вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Повідомляли про удар по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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