У Києві експрацівницю банку та її чоловіка підозрюють у привласненні понад 3,2 млн грн виплат

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві колишню працівницю одного з державних банків та її чоловіка підозрюють у заволодінні понад 3,2 млн грн соціальних виплат, які надходили на рахунки клієнтів банку

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, 40-річна жінка працювала заступницею начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків. Завдяки посаді вона мала доступ до персональних даних клієнтів та інформації про їхні рахунки.

Слідство встановило, що жінка разом зі спільниками без відома п’ятьох власників рахунків перевипустила платіжні картки, на які надходили соціальні виплати. Власники рахунків перебували на тимчасово окупованій території та не зверталися до банку із заявами про перевипуск карток. Для оформлення нових карток працівниця самостійно провела верифікацію клієнтів, використавши їхні персональні дані.

Після перевипуску карток жінка разом із чоловіком отримала можливість розпоряджатися коштами на рахунках. Частину грошей, за даними прокуратури, знімали вони, решту — на окупованій території.

Інформацію про власників рахунків підозрювана отримувала від працівника окупаційної адміністрації. Йому надали доступ до рахунків, з яких надалі зняли понад 660 тис. грн.

З жовтня 2024 року до березня 2025 року підозрювані, за версією слідства, заволоділи коштами на загальну суму понад 3,2 млн грн. Ці гроші протягом зазначеного періоду на рахунки нараховувало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, яке визнали потерпілим у кримінальному провадженні.

Шахрайські дії працівниці виявила служба безпеки банку, після чого передала матеріали правоохоронцям.

22 вересня 2026 року колишній працівниці банку та її чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і пособництві державі-агресору. Жінці також інкримінують використання підроблених документів. Провадження розслідують за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 і ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, а щодо жінки — додатково за ч. 4 ст. 358 КК України.

Колишній працівниці банку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 332 тис. грн. Її чоловіку суд визначив заставу в розмірі 665 тис. грн.

За інкримінованими статтями підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 15 років і конфіскація майна або без неї.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.