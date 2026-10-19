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19 жовтня 2026, 15:58

На Херсонщині через атаку російського БпЛА поранені 17-річний юнак і 54-річна жінка

19 жовтня 2026, 15:58
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Фото ілюстративне
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Російські військові 19 жовтня атакували безпілотником одну з вулиць селища Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок вибуху поранень зазнали 17-річний хлопець і 54-річна жінка

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, атака сталася близько 14:00. Обоє постраждалих у момент вибуху перебували на вулиці.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські військові 17 жовтня обстріляли артилерією селище Нововоронцовка Бериславського району Херсонщини. Унаслідок атаки поранення дістали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка. На момент обстрілу вони перебували на подвір’ї.

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