На Житомирщині іномарка збила пенсіонера на смерть

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 17 жовтня близько 11:00 на майдані Рад у Черняхові. На жаль, внаслідок аварії загинула людина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

20-річний киянин був за кермом Hyundai. Він їхав пішохідною зоною та збив чоловіка, який йшов попереду в попутному напрямку. На жаль, внаслідок ДТП 70-річний місцевий житель загинув на місці. Водію повідомили про підозру.

"Згідно з чинним законодавством, за вчинене підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк або без такого", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині внаслідок зіткнення автомобіля Ford із мотоциклом Lifan травмувалися 17-річний водій мотоцикла та його 18-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Дівчина дістала перелом ноги та черепно-мозкову травму, їй провели операцію.