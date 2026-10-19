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19 жовтня 2026, 15:49

Через негоду турист із Вінниччини заблукав дорогою на Говерлу

19 жовтня 2026, 15:49
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Фото: скриншот із відео
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26-річний турист із Вінниччини заблукав під час підйому на Говерлу через погіршення погодних умов. Чоловік сильно замерз і звернувся по допомогу до рятувальників. Пошуки тривали чотири години

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Як повідомили надзвичайники, чоловік рухався маршрутом від урочища Заросляк у напрямку Говерли, але через негоду втратив орієнтир.

На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники із села Видричка. За чотири години вони знайшли чоловіка та з’ясували, що він був одягнений не за сезоном.

У рятувальній службі наголосили, що засніжене високогір’я, мороз і штормовий вітер становили пряму загрозу для життя та здоров’я туриста.

Рятувальники зігріли чоловіка гарячим чаєм, після чого на квадроциклі доправили його до села Богдан Рахівського району.

Нагадаємо, що поблизу села Ценжів Івано-Франківського району рятувальники розшукали двох людей, які заблукали в лісі під час збирання грибів. Жінка та чоловік не могли самостійно знайти дорогу назад.

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