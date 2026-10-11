Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами

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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, станом на 14:02 інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють екстрені служби, які перевели в посилений режим роботи.

Подробиці атаки з’ясовують.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання прийшлось по території СТО поряд з приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Надходить інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюється.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих. Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто. З-під завалів одного з пошкоджених будинків деблоковано чоловіка. Йому надається усі необхідна медична допомога", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, що у ночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.