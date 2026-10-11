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11 жовтня 2026, 14:36

Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами

11 жовтня 2026, 14:36
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Фото ілюстративне
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Російські війська 11 жовтня атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Удар прийшовся по Немишлянському району міста

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, станом на 14:02 інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють екстрені служби, які перевели в посилений режим роботи.

Подробиці атаки з’ясовують.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання прийшлось по території СТО поряд з приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Надходить інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюється.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих. Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто. З-під завалів одного з пошкоджених будинків деблоковано чоловіка. Йому надається усі необхідна медична допомога", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, що у ночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.

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