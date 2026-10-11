Росія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: поранені діти та рятувальник

Уночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

У Дніпрі внаслідок російських атак постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Надзвичайники врятували з житлового будинку 30 людей, зокрема дитину. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та виникли пожежі у складських приміщеннях.

На Нікопольщині поранення дістав рятувальник. Через російський удар пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Під ворожими атаками також перебували Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

У Синельниківському районі постраждав чоловік. Там загорівся приватний будинок разом із господарською спорудою.

У Криворізькому районі, у Зеленодольській громаді, російські удари пошкодили приватний будинок і газопровід.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, вдень 10 жовтня в Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Було відомо про чотирьох постраждалих.