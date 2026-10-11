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11 октября 2026, 14:36

Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами

11 октября 2026, 14:36
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Фото иллюстративное
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Российские войска 11 октября атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Удар пришелся по Немышлянскому району города

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, по состоянию на 14.02 информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы, которые были переведены в усиленный режим работы.

Подробности атаки выясняются.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил , что попадание пришлось по территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Поступает информация о пострадавших – их количество и состояние уточняется.

"На данную минуту известно о трех пострадавших. Также есть информация о двух наголову уничтоженных частных дома, еще около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько авто. Из-под завалов одного из поврежденных домов деблокированы мужчина. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Терехов.

Напомним, что ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.

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