Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами
Российские войска 11 октября атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Удар пришелся по Немышлянскому району города
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .
По его словам, по состоянию на 14.02 информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы, которые были переведены в усиленный режим работы.
Подробности атаки выясняются.
В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил , что попадание пришлось по территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Поступает информация о пострадавших – их количество и состояние уточняется.
"На данную минуту известно о трех пострадавших. Также есть информация о двух наголову уничтоженных частных дома, еще около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько авто. Из-под завалов одного из поврежденных домов деблокированы мужчина. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Терехов.
Напомним, что ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.