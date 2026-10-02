У Києві через ДТП ускладнено рух на проспекті Повітряних Сил

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду 2 жовтня ускладнений рух на перехресті проспекту Повітряних Сил та вулиці Авіаконструктора Антонова

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

"У зв’язку з ДТП на перехресті проспекту Повітряних Сил та вулиці Авіаконструктора Антонова, рух транспорту ускладнений", - йдеться у повідомленні поліції.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки та, за можливості, обрати альтернативний шлях.

Інформації про обставини ДТП та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.