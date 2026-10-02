У Києві через ДТП ускладнено рух на проспекті Повітряних Сил
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду 2 жовтня ускладнений рух на перехресті проспекту Повітряних Сил та вулиці Авіаконструктора Антонова
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв’язку з ДТП на перехресті проспекту Повітряних Сил та вулиці Авіаконструктора Антонова, рух транспорту ускладнений", - йдеться у повідомленні поліції.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки та, за можливості, обрати альтернативний шлях.
Інформації про обставини ДТП та постраждалих наразі немає.
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