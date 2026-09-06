У Херсоні від тяжких поранень помер 24-річний хлопець, на області є ще жертви обстрілів

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У Херсоні внаслідок російського обстрілу Центрального району загинув 24-річний чоловік. Спочатку його у тяжкому стані доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя

Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та начальник ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews .

За даними ОВА, чоловік дістав вибухову травму. Медики до останнього боролися за його життя, однак поранення виявилися надто тяжкими.

"Медики до останнього боролися за життя 24-річного херсонця. Однак поранення виявилися занадто важкими", — повідомив Олександр Прокудін.

Також в ОВА повідомили про загибель 66-річної жительки села Станіслав. Жінка потрапила під російський обстріл 4 вересня. Вона дістала поранення, несумісні з життям.

Крім того, до медиків звернувся 68-річний житель Херсона, який постраждав унаслідок атаки російського безпілотника на Центральний район міста. Попередньо, чоловік дістав вибухову травму.

Нагадаємо, що увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.