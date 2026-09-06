У Херсоні від тяжких поранень помер 24-річний хлопець, на області є ще жертви обстрілів
У Херсоні внаслідок російського обстрілу Центрального району загинув 24-річний чоловік. Спочатку його у тяжкому стані доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя
Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та начальник ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За даними ОВА, чоловік дістав вибухову травму. Медики до останнього боролися за його життя, однак поранення виявилися надто тяжкими.
"Медики до останнього боролися за життя 24-річного херсонця. Однак поранення виявилися занадто важкими", — повідомив Олександр Прокудін.
Також в ОВА повідомили про загибель 66-річної жительки села Станіслав. Жінка потрапила під російський обстріл 4 вересня. Вона дістала поранення, несумісні з життям.
Крім того, до медиків звернувся 68-річний житель Херсона, який постраждав унаслідок атаки російського безпілотника на Центральний район міста. Попередньо, чоловік дістав вибухову травму.
Нагадаємо, що увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.